عادل حمودة: "تاتشر" ابنة البقال التي حفرت اسمها في سجلات التاريخ

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مارجريت هيلدا تاتشر هى أول إمرأة وصلت لمنصب رئيس الحكومة البريطانية لتنافس ملكة بريطانيا في الشهرة، وتقتسم معها السلطة وإن حصلت على النصيب الأكبر منها.



وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر قناة الفجيرة، إلى أنها وصفت بالمرأة الحديدية، وهزمت البيروقراطية البريطانية، ونجحت في انقاذ اقتصاد بلادها من الانهيار، لافتا إلى أن مدة حكمها كانت الأطول في تاريخ الحكومات البريطانية.



وأضاف أن "تاتشر" هى ابنة البقال التي حفرت اسمها في سجلات التاريخ، وإن لم تخلو حياتها العائلية والشخصية من الحزن والألم.

