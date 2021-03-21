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الديهي: سد النهضة التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشكلة سد النهضة تمثل التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة المصرية.
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن جميع الدول تعاني من أزمات، ولكن كفاءة الإدارة والنظام الذي يدير الأزمة تفاوضيًا هو الذي يفرق، مؤكدًا أن كل شيء له تكلفة، موضحًا أنه مر 10 سنوات على بدء تدشين سد النهضة الإثيوبي في 2 إبريل 2011.

وتابع، أننا كنا منهمكين في أحلام وردية أراد لنا أعداءنا أن ننهمك في أوضاع داخلية حتى يجرى ما جرى، وكانت إثيوبيا تضع أول طوبة في بناء سد النهضة الذي يمثل التحدي الأخطر لهذا الجيل، موضحًا أن الماضي مؤلم وأليم، مناشدًا المصريين أن يتحدث كل مواطن عما كان يقوم به حينما وضعت إثيوبيا أول طوبة بسد النهضة.
 
وناشد، وزيرة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج، بالخروج في تجمعات 2 إبريل المقبل للتعبير عن الصورة الحقيقية لمصر، ويرفعوا راية مكتوب عليها:"لا تخنقوا نيلنا"، لكون هناك تحرك من الجاليات الإثيوبية في الخارج للحديث عن أنهما فقرا ومصر لا تريد تنمية إثيوبيا.

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