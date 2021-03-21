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وزيرة التخطيط: الرئيس "السيسي" وجه بوضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار

الأحد 21/مارس/2021 - 09:42 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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كشفت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.

وقالت "هالة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه يتم العمل على الارتقاء بقدرات المرأة من خلال التدريب والتأهيل ودائما ما تثبت أنها على قدر التحدي.

وأشارت إلى أن هناك برامج تدريبية بوزارة التخطيط والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل المرأة للقيادة والعمل على تدريبهم على التكنولوجيا وهذا يتطلب محو الأمية التكنولوجية باعتبارها أصبحت قضية مهمة لابد من التعامل معها باحترافية عالية.

وأكدت أن هناك مشروعات تراعي البعد الاجتماعي، وتقديم ملفات تنويرية وثقافية وصحية واقتصادية، لافتة إلى أن هذه الملفات في قلب عمل الحكومة المصرية ودليل على كفاءتها ومساندة ودعم من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط صنع القرار دعم المرأه المجلس القومي للمرأة

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