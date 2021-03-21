انتحار شاب شنقاً داخل منزله بالصف.. والتحريات: "مريض نفسيا"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات انتحار طالب جامعي، عن طريق شنق نفسه، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.



وبينت التحريات أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، ويُعالج منذ حوالي عام، ومساء أمس، انتحر شنقا، لسوء حالته النفسية.



وأشارت التحريات إلى أن المتوفي كان يقطن مع أسرته في المنزل المعثور على جثته داخله.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بنطاق المركز.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة عثر على جثة طالب جامعى، يرتدي كامل ملابسه، مشنوقا داخل غرفته.



وبينت المعاينة عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده سوى وجود جز حول رقبته، وبسماع أقوال أسرة المتوفي أكدوا أنه يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه إلى الانتحار شنقًا.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.