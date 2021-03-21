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خالد جرامون مديرا عاما لإدارة بنها التعليمية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار رقم 368 لسنة 2021، بتولي خالد جرامون منصب مدير عام إدارة بنها التعليمية.

وجاء نص القرار "بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 تقرر بتولي خالد جرامون أعباء ومسئوليات وواجبات مدير عام إدارة بنها التعليمية وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار"

الجدير بالذكر أن جرامون كان يشغل منصب مدير عام ادارة كفر شكر التعليمية، كما تولى عدة مناصب قيادية بتعليم القليوبية، وحاصل على العديد من الدورات والشهادات التربوية والقيادية داخل مصر وخارجها، حيث كان أحد القيادات التربوية التى تدربت باليابان.

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