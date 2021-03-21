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أحياء الجيزة في 24 ساعة: الاحتفال بالأمهات المثاليات ورفع 525 طن قمامة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصلت أجهزة محافظة الجيزة، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن مجوداتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد المخالفات.

وفي وسط الحملات التي شنتها المحافظة، شهدت الأحياء والمراكز والمدن عدد من المظاهر الإحتفالية للمسئولين والعاملين بمناسبة عيد الأم والتى تضمنت:-

- تكريم الأمهات المثاليات

تم تسليم شهادات تقدير للأمهات المثاليات بحى الهرم وإستقبال السيدات المترددات على حى العجوزة بالورود.

- تجهيز منافذ أهلا رمضان

أنهت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر إستعداداتها لإفتتاح منافذ أهلاً رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بعدد 4 منافذ لبيع اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان إلى جانب المنظفات والملابس، وإصلاح أعطال الأعمدة بقرى ( الجلاتمة، الإخصاص، بنى سلامة).

- إيقاف حالات بناء مخالف

ورصدت حملات المتابعة، اليومية، عدد 3 حالات مخالفة بناء بنطاق المنصورية عبارة عن تعدى على عدد 4 قطع أراضى زراعية بإجمالى مساحة 580م2، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد وأدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك.

- فض سوق الرهاوي

وفى إطار إجراءات الوقاية المتخذة لمنع إنتشار فيروس كورونا والقضاء على الملوثات تم فض سوق السبت بالرهاوى وتسليك مصرف بهرمس- ذات الكوم.

- رفع الاشغالات

شن حى العمرانية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة وأصحاب المحال بشوارع (خاتم المرسلين، مجمع المدارس، ستوديو الأهرام).

- تركيب أعمدة إنارة

تمكنت إدارة الإشغالات بمركز ومدينة البدرشين من رفع إشغالات الطريق السريع ( مصر، أسيوط ) الزراعى بنطاق المدينة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتركيب عدد 6 كشافات إنارة بمنطقة مجمع المدارس بمنشية دهشور وإجراء أعمال صيانة لـــ 30 عمود إنارة بنطاق كوبرى العزيزية.

- رفع أكشاك غير مرخصة

ونجحت أجهزة حى بولاق الدكرور من رفع عدد 9 أكشاك بسور الإدارة الصحية بشارع المشتل، وبنطاق حى الهرم قامت إدارة الإشغالات بمصادرة محتويات أحد المخازن لتعبئة المنظفات الغير مرخصة بشارع أبوبكر بالترابيع، وتطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بعدد من قطاعات الحى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

- رفع 525 طن قمامة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع إدارة النظافة بالأحياء والمراكز والمدن برفع 525 طن مخلفات بمختلف قطاعات المحافظة.

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