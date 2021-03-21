مدرب الإسماعيلي السابق يوجه رسالة إلى إيهاب جلال
قال البوسني نيرمين باسيتش المدرب العام
السابق للنادي الإسماعيلي و الذي رحل رفقة البوسني دراجان يوڤيتش خلال الساعات القليلة
الماضية .
و أكد باسيتش عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:
“أريد أن أقول إنه كان من دواعي سروري أن أعمل في مثل هذا النادي ومع تلك الإدارة،
الإسماعيلي واحد من أكبر الأندية التي لها تقاليد وجماهير رائعون ومدهشون”.
و أضاف: ” لم ارى مطلقًا في حياتي ما رأيته
في هذا النادي، في تلك الفترة القصيرة شعرت بالكثير من الحب والدعم وكذلك الإيمان والأمل
في النادي ومع تلك الجماهير”.
و تابع: ” أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والاحترام
لرئيس النادي ومجلس الإدارة، كان من دواعي سروري أن أعمل جنبًا إلى جنب مع دراجان يوفيتش
ودزيفاد ساريتش في هذا النادي العريق”.
و أنهى حديثه موجهًا رسالة للجهاز الفني
الجديد بقيادة ايهاب جلال: “أتمنى كل التوفيق لنادينا في الفترة المقبلة، لدي ثقة و
إيمان كبير في الجميع داخل جدران النادي، يمكنكم إعادة ترتيب الأمور و إعادة الإسماعيلي
إلى وضعيته الطبيعية و ستفعلون ذلك.