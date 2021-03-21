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مدرب الإسماعيلي السابق يوجه رسالة إلى إيهاب جلال

الأحد 21/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال البوسني نيرمين باسيتش المدرب العام السابق للنادي الإسماعيلي و الذي رحل رفقة البوسني دراجان يوڤيتش خلال الساعات القليلة الماضية .

 

و أكد باسيتش عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “أريد أن أقول إنه كان من دواعي سروري أن أعمل في مثل هذا النادي ومع تلك الإدارة، الإسماعيلي واحد من أكبر الأندية التي لها تقاليد وجماهير رائعون ومدهشون”.

 

و أضاف: ” لم ارى مطلقًا في حياتي ما رأيته في هذا النادي، في تلك الفترة القصيرة شعرت بالكثير من الحب والدعم وكذلك الإيمان والأمل في النادي ومع تلك الجماهير”.

 

و تابع: ” أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والاحترام لرئيس النادي ومجلس الإدارة، كان من دواعي سروري أن أعمل جنبًا إلى جنب مع دراجان يوفيتش ودزيفاد ساريتش في هذا النادي العريق”.

 

و أنهى حديثه موجهًا رسالة للجهاز الفني الجديد بقيادة ايهاب جلال: “أتمنى كل التوفيق لنادينا في الفترة المقبلة، لدي ثقة و إيمان كبير في الجميع داخل جدران النادي، يمكنكم إعادة ترتيب الأمور و إعادة الإسماعيلي إلى وضعيته الطبيعية و ستفعلون ذلك.

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