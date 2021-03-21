في عيد الأم.. بلقيس لـ "الفجر الفني": ربنا جعل السيدات تقدر تعمل أكتر من حاجة في وقت واحد "





أعربت النجمة اليمنية بلقيس فتحي، عن سعادتها الغامرة بنجاحاتها التي حققتها، أخيراً، من خلال أغنيتها خاف عليّ، والتي لاقت نجاحات كبيرة.



وتواصل "الفجر الفني"، معها وقالت إنها سعيدة بكل التعليقات التي وصلتها من عشاقها، على الأغنية الجديدة، التي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة.



وبالحديث عن الأمومة، أردفت "الأمومة والزواج ليس من أسباب عرقلة النجومية؛ لأنها إذا كان من المكتوب عليها أن تتعرقل، فهذا يحدث بأسباب أخرى بعيدة عن الأمومة".



وتُضيف "ولكن كل ما في الأمر، أنها تجعل الفنانة تعمل إيقاف مؤقت وتهتم بطفلها، وتعود من جديد لمزاولة مهنتها، وإذا دققنا، نجد أن لدينا نماذج كثيرة من الفنانات لم تعرقلهن أمومتهن عن طريقهن للفن".



"والله سبحانه وتعالى، جعل السيدات قادرات على القيام بأكثر من مهمة، فنحن متعددي المهام".



وعما إذا كان لديها فترة معينة في حياتها أو مشوارها الفني تريد أن تحذفها، أجابت "لا يوجد عندي أي فترة أرغب في حذفها، كل فترة عدت عليّ، أعتبرها رائعة، ولها سلبياتها وإيجابياتها، وأستفيد منها بدروس للانتقال إلى ما بعد ذلك، والعاقل هو الذي يفهم ذلك".