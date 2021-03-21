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غدا.. "مساهمة الشيخ صالح كامل في الاقتصاد الإسلامي" في ندوة بجامعة الملك عبدالعزيز

الأحد 21/مارس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تقيم جامعة الملك عبدالعزيز، غدا ندوة عن المآثر العلمية للشيخ صالح كامل، رحمه الله، بعنوان " مساهمة صالح كامل في الاقتصاد الإسلامي، الجوانب العلمية".

الندوة تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة عبر تطبيق زوم، تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد، وتناقش الندوة التي يعقدها مركز الإقتصاد الإسلامي، الجوانب العلمية التي ابتكرها الشيخ صالح كامل، في رحلته الإقتصادية، بالإضافة إلى الأسس التي وضعها لسير الإقتصاد الإسلامي، وثوابت البنوك الإسلامية في العالم.

الندوة تتضمن فيلما وثائقيا أعدته قناة اقرأ، كما يقوم المعهد بتدشين كتابا عن دور الشيخ صالح كامل في مسيرة معهد الاقتصاد الإسلامي.

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