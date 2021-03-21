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حضور جماهيري خلال عرض "تاتون من بعيد" بنادي سينما الشباب

الأحد 21/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وسط حضور جماهيري، واصل نادى سينما الشباب بالأسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" عروضه امس السبت بمركز الحرية والابداع بالاسكندرية.

وتم خلال الفعاليات عرض الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" للمخرجة "أمل رمسيس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية، تشتت وافترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التي شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التي شارك فيها الأب في النضال ضد الفاشية، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية.

وحصل فيلم  «تأتون من بعيد» لأمل رمسيس على جائزة « لجنة إتحاد نقاد السينما الإفريقية»، وجائزة «الفيبريسى».بمهرجان الاسماعلية الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصير. 

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة إدارتها  الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي" حيث تمت مناقشة الفيلم مع الجمهور.   

وقالت الناقدة السينمائية شاهندة محمد على ان مخرجة الفيلم عبرت عن الحروب التاريخية من خلال اللغة السينمائية الإنسانية حيث تناولت ثلاث شخصيات عانوا من التفرق والتشتت ، مستخدمة الزوايا الواسعة لرصد الطبيعة والمسافات الطويلة التى كانت دائما ماتمثل رمزية الحاجز النفسي لتواصل أفراد العائلة الواحدة التى عانت آثار الحروب الإسبانية و الحرب العالمية الثانية والحرب الأهلية اللبنانية.

واضافت ان المخرجة عرضت اثر الحروب عن طريق الصراع  الانسانى لا الدموى فلا نجد داخل الفيلم أشلاء جثث أو ضحايا فالضحايا هم أبناء عائلة الناشط نجاتى صدقى.

وتابعت الناقدة السينمائية : "لا نجد قطع حاد ودائما ما نرى صور الطبيعة التي تعبر عن ثمن الحرية التى دفعها نجاتى صدقى وتتخلها اللقاءات الشخصية .

يذكر أن نادى سينما الشباب بالأسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ تحت إدارة الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي"مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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