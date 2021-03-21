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عبير سليمان عن حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية: عقوبة مبالغ فيها (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت عبير سليمان، الباحثة في شؤون المرأة، على حبس الزوج سنة وتغريمه 50 ألف جنيه حال عدم أخبار زوجته بالزواج الثاني في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.

وقالت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن القانون الحالي ينص على ضرورة إعلام الزوجة بالزواج الثاني، ولكن بعض الأزواج يقومون بالتحايل على هذا الأمر، من خلال إعطاء المأذون عنوان غير صحيح، فجاء المشروع القانون الجديد لمعالجة هذا الأمر.

وأضافت أن جريمة حبس الزوج حال الزوجة بأخرى دون معرفة الزوجة الأولى أمر مبالغ فيه، ولكن لابد من إجراء يردع الزوج من فكرة عدم أخبار الزوجة الاولى حال الزواج بأخرى.

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