غدا.. وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن وزير السياحة والأثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سوف يفتتحان غدا الإثنين مسار العائلة المقدسة بسخا يرافقهما اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا.



وأشار اللواء جمال نور الدين،محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة هو رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة فى مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعانى إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية اليه، لافتًا أن مرحلة التطوير تنقسم الى ثلاث مراحل وهى " مرحلة التحميل، مرحلة النخيل، مرحلة الاسفلت".



وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة تحتوى على الحديقة العامة، وهى مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية او المستطيلة، كذا منطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمبانى من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، فتم اعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.



وأضاف، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار دينى،ومسار العائلة المقدسة،بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومى الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية هدية لأهالى المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.