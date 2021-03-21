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حسام حسن يعلق على اختياره ضمن قائمة منتخب مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
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تحدث حسام حسن مهاجم سموحة، عن اختياره ضمن قائمة منتخب مصر المستدعاة للمعسكر الذي ينطلق اليوم الأحد، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد مهاجم سموحة في تصريحات تليفزيونية أنه يستهدف حجز مكانًا ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن يكون واجهة مشرفة لنادي سموحة في المنتخب الوطني، وحافزًا لزملائه بالفريق السكندري للتواجد مع الفراعنة في المرحلة القادمة.

وأعرب حسام حسن عن أمنيته أن ينجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في مباراتي كينيا وجزر القمر وحسم تأهله بشكل رسمي إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

واختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن لقيادة هجوم منتخب الفراعنة في مباراتي كينيا وجزر القمر وذلك بعد تألقه مع فريق سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز وتسجيله 8 أهداف واعتلاءه صدارة ترتيب هدافي المسابقة المحلية حتى الآن.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا يوم 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والعشرين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بينما يواجه منتخب جزر القمر يوم 29 من نفس الشهر في ختام التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط متساويًا مع منتخب جزر القمر، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المنتخب التوجولي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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