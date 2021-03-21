عادل حمودة يكشف جوانب من حياة "تاتشر" المرأة الحديدية



وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر قناة الفجيرة، إلى أن "تاتشر" حصلت على منحة دراسية فتحت أمامها طريق التفوق حتى أصبحت أفضل طالبة في مدرستها الثانوية ثم درست الكمياء في جامعة "اكسفورد"، وتحملت سخرية زميلاتها بسبب تواضيع الثياب، وصرامة الوجه، وميلها للعزلة.



وأضاف أنه ذاع صيت "تاتشر" بعد نجاحها في إضافة مادة إلى "الآيس كريم" تقلل من سرعة ذوبانه، منوها بأنها كتبت في مذكراتها أنها ابتكرت أسلوب في استغلال قطع الثياب البسيطة بحيث تبدو وكأنها تمتلك خزانة متنوعة من الثياب، ولم تخجل من العمل في نهاية الأسبوع لتحصل على المال اللازم لتتعلم السباحة والسياحة والعزف على البيانو.



ولفت الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى انها تزوجت من رجل أعمال ثري بعد أن طلق زوجته الأولى، وانجبا تواما.



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مارجريت هيلدا تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ولدت في 13 أكتوبر 1952، وأسرتها كانت تمتلك محل صغير لبيع المواد الغذائية، وهو ما جعل المعارضة في بريطانيا تصفها بـ "ابنة البقال".