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استخراج 1398 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانا بقرى كفرالشيخ

الأحد 21/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 1398 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومى، اليوم الأحد،ل98 سيدة وفتاة بقرية نويش التابعة لمركز كفر الشيخ،ليصبح إجمالي ماتم استخراجه 1398 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات،وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك " الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

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