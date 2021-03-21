خبير دولي يفتح النار على مقترح قانون الأحوال الشخصية: "أين قانون الرجل؟"

قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاجتماعية، إن استقرار الأسرة المصري يحدث من خلال التوازن ما بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن 36% من الزوجات تضرب الأزواج وفقًا للعلوم الجنائية، وهذا الأمر زاد بسبب قوانين المرأة.



وتساءل "السكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، قائلًا: "أين القوانين التي تحافظ على حقوق الرجل، هي كل الرجالة بلطجية، لازم قوانين تحفظ حقوق الرجل زي المراة..فين قانون الرجل".



وأشار إلى أن القانون يعطي الحضانة لأم الأم حال وفاة الزوجة، معقبًا: "في راجل تزوج امرأة فلسطينية، وتوفت بعد ذلك، فحصلت أم الام على الحضانة، وخدت الطفل فلسطين، طب ازاي الأب يشوف ابنه".

