الديهي: إثيوبيا تدق طبول الحرب.. وسد النهضة لسان تخرجه للعالم أجمع



وأعرب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، عن استياءه من تصريحات السفير إبراهيم إدريس التي وصفها بالوقحة، مؤكدًا أن الدولة الإثيوبية والمسئولين الإثيوبيين غير جادين ويلعبوا بالنار ويعبثوا فيما لا يجب العبث فيه.



وأكد "الديهي"، أن السفير إبراهيم إدريس، يتهم مصر والسودان بتعطيل المفاوضات، ويصف إجراءات مصر بأنها غير قانونية وغير مسئولة، معقبًا لـ "إدريس": "أنت غير مسئول ولا تعي ما تقول، وإثيوبيا تتعامل مع مياه النيل على أنها ملك أحادي لها، وهذا يجافي أرادة الله والقانون الدولي".



واستنكر تصريح المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي، السيد أريغاوي برهي، الذي دعا إلى الوحدة لأن تعزيز وحدة الإثيوبيين أمر بالغ الأهمية من أجل التصدي لنفوذ مصر الدبلوماسي، معقبًا: "إثيوبيا تدق طبول الحرب، والجانب الإثيوبي متعجرف ومتعنت، ولا يحترم القوانين الدولية، ويستخدم قضية سد النهضة للعبث بالمنطقة"، مناشدًا الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بأن سد النهضة لسان تخرجه إثيوبيا للعالم.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عضو فريق التفاوض الإثيوبي، السفير إبراهيم إدريس، قال إن مقترح الوساطة الرباعية في قضية سد النهضة يستهدف إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد، وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.