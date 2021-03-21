"الديهي" ردًا على تصريحات إبراهيم منير: "لا تصالح مع من حمل السلاح وقتل وخرب"



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك خلط بين محاولات تركيا وقطر للتصالح مع مصر وفق خطة لإزالة أسباب الخلاف، وبين الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن خلافنا مع أي دولة ليس خلاف مع الدولة او الشعب وإنما مشكلتنا الوحيدة مع الإخوان الذين أهانوا الدولة والدين والشعب، ومن يدعم الإخوان يعادي مصر، وطبقًا للقانون المصري الإخوان مصنفة جماعة إرهابية في مصر وكل من يدعمها ماديًا ومعنويًا وإعلاميًا يمارس عملا إرهابيًا.

وتابع، أن الإخوان عدو واضح لنا، منوهًا بأن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، قال في تصريحات لـ "الجزيرة"، إنه لو كان هناك جهة تتدخل للوساطة بينهم وبين مصر لن يعترضوا، معقبًا لـ إبراهيم منير: "الدولة المصرية لا فكرت ولا هتفكر ولا بتفكر أن تتصالح معكم، والشعب المصري لن يقبل التصالح معكم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ويبحثوا عن أي مخرج"، مشددًا على أنه لا تصالح مع من حمل السلاح وقتل وخرب وشرد.

