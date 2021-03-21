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محمد صلاح يتوجه لمصر للانتظام فى معسكر الفراعنة لمواجهة كينيا وجزر القمر
الأحد 21/مارس/2021 - 09:30 م
محمد جمال
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نشر الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو يتوجه إلي مصر من أجل الأنتظام فى معسكر الفراعنة لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.
وكان حسام البدري قد تحدث منذ أيام عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل إنطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، قائلًا:" إختيارات قائمة المنتخب، نتاج متابعة للفترة الماضية، وكنا نتابع الدوري بشكل دقيق والمحترفين والباب مفتوح لكل اللاعبين كل مرحلة وليها هدفها وهدفنا هذه المرحلة، التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وجهة نظرنا إننا نكون عادلين وليس أمامنا سوي مصلحة الفريق".
وأضاف:"لابد أن يكون لدي لاعبي المنتخب، رغبة أن يكون موجود بشكل إيجابي مهمة جدًا عندي وبالطبع بسبب كورونا، الوقت لم يكن كافي وكان في صعوبات بسبب كورونا لكن كان عندنا فرصة نتعرف على اللاعبين اكثر عن قرب، ونتيجة الكرة مش الملعب فقط لكن نتيجة تعب وتركيز وشخصية وتنظيم وببص لكل الكلام ده والباب مفتوح للناس اللي بتتسم بالصفات دي ويكون عندها رغبة تنضم"
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