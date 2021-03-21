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وزيرة التخطيط: تطوير الريف المصري نهضة تاريخية في مصر
الأحد 21/مارس/2021 - 09:50 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن احتفالية تكريم المرأة المصرية هو يوم جميل وصادق، خاصة وأنه يتم فيه تكريم وتقدير المرأة المصرية، ويحمل رسالات مهمة ويكشف حجم الإنجازات التي تمت للمرأة المصرية.
وأشارت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسي قيمة مهمة جدا بتكريمه لسيدات مصر.
وواصلت أن مشروع تطوير الريف المصري يعتبر نهضة تاريخة في تنمية الريف المصري، موضحة أن الدولة كانت تعمل على تطوير ٣٧٥ قرية على مدار عامين، ولكن الرئيس السيسي طلب العمل بشكل اسرع، لإتمام تطوير ٤٥٠٠ قرية.
وواصل أن الدولة اضطرت لضخ استثمارات أكبر لإسراع عملة التنمية والتطوير، موضحة أن تطوير الريف يصاحبه توفير فرص عمل لائقة للشباب.
وعن سر ابتسامتها أثناء حديث الرئيس عن تطوير الريف، قائلة:" الرئيس لما بيقول الأرقام المطلوب دفعها بتخض "
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