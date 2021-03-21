ميلان ينتزع فوزاً غالياً من فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حقق نادي ميلان فوزا غاليا على مضيفه فيورنتينا بنتيجة 3 - 2 يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي





وعلى استاد "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا ، عانى ميلان الأمرين لتحقيق الفوز الثمين 3 - 2 على فيورنتينا ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف إنتر المتصدر والذي تتبقى له مباراة أكثر من ميلان.





وتجمد رصيد فيورنتينا عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر حيث مني بالهزيمة الأولى في آخر ثلاث مباريات ولكنها الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.





وكان ميلان هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي احتفل بعودته قبل أيام لقائمة المنتخب السويدي بعد سنوات من اعتزاله اللعب الدولي في 2016 ، وسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة.





ولكن فيورنتينا رد بهدفين سجلهما إيريك بولغار وفرانك ريبيري في الدقيقتين 17 و51 قبل أن يحسم ميلان اللقاء لصالحه بفضل هدفين سجلهما إبراهيم دياز وهاكان كالهانوغلو في الدقيقتين 57 و73 .