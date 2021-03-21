Advertisements
'الصحفيين' تشكر نقيب المعلمين لموافقته على استضافة انتخابات التجديد
الأحد 21/مارس/2021 - 09:35 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
وجه خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، الشكر إلى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، لموافقته على استضافة انتخابات النقابة يوم 2 إبريل المقبل بمقر نادي المعلمين بالجزيرة بدون مقابل.
وقال "ميري" في بيان له، إنه رفع مذكرة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، حتى يصدر مجلس النقابة القرار المناسب في ضوء الأوضاع الحالية، مؤكدًا أن مقر نادي المعلمين يتسع لاستضافة الجمعية العمومية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة والكافية.
وأكد "ميري" أن نقيب المعلمين أوضح أنه لن يتقاضَ أية قيمة إيجارية تقديرًا للجنة المشرفة على الانتخابات والجماعة الصحفية، لافتًا إلى أن اللجنة في انتظار رأي مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنها التقت بعدد من الزملاء المرشحين، واللذين أكدوا موافقتهم على هذا الاقتراح.
وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements