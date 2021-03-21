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أجويرو وكافاني مرشحان للإنضمام إلى إنتر ميلان

الأحد 21/مارس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بناء على طلب المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أنه سبق لكونتي أن طلب التعاقد مع مهاجم بديل لمهاجم الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو  لكن إدارة إنتر ميلان فشلت في تلبية رغبته في الموسم الحالي بسبب معاناة النادي الإيطالي ماديًا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إنتر ميلان يراقب موقف كلا من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والأوروجوياني إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد أجويرو ينتهي في الصيف المقبل وتربطه العديد من التقارير الصحفية بالإنضمام إلى برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كافاني سيصبح أيضًا حرًا في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع الشياطين الحمر ولا يرغب النجم الأوروجوياني في تفعيل بند التجديد لمدة 12 شهرًا.

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