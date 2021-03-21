سيف الوزيري ومرجان يزوران قناة الأهلي

قام المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة استادات القابضة والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والمدير التنفيذي للنادي الأهلي بزيارة قناة النادي الأهلي اليوم وكان في استقبالهما كلا من الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناة ومديري الإدارات.

وخلال الزيارة التفقدية التقى المهندس سيف الوزيري والعميد محمد مرجان بالكوادر الوظيفية العاملة بقناة النادي الأهلي لحثهم على بذل المزيد من الجهد والابداع للظهور بشاشة قناة النادي بأفضل صورة ممكنة وتقديم مادة اعلامية رياضية هادفة متطورة تعكس تطلعات التطوير واهداف شركة استادات والنادي الأهلي.

وجاءت الزيارة التفقدية للوقوف على مدى جاهزية القناة ومدى قدرتها على تلبية تطلعات جماهير الأهلي فضلا عن بحث سبل التطوير المستقبلية الرامية لاحداث طفرة اعلامية داخل منظومة قناة النادي الأهلي تضاف لما تم انجازه خلال الفترة الماضية.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من افتتاح أهلي الأقصر والذي تم تتفيذه في اطار اتفاق الوحدة الاقتصادية بين شركة استادات القابضة والنادي الأهلي.

ويعد أختيار شركة استادات القابضة للنادي الأهلي تجسيدا للمكانة المجتمعية الكبيرة التي يحظى بها على مر التاريخ، فضلا عن الشعبية الجارفة التي تتمع بها القلعة الحمراء في مختلف انحاء مصر مما سيمثل اضافة نوعية على المستوى الرياضي وعلى مستوى الوعي المجتمعي .