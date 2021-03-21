Advertisements

كارين رزق الله تطلق صرخة "باعوا البلد"

الأحد 21/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


انتقدت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​؛ الطبقة الحاكمة في لبنان والأحوال اللبنانية الصعبة، بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت قائلةً: "باعوا البلد وناسو ! نسفوا احلامنا، سرقوا مصرياتنا ، بكوا كل الامّات وهجروا الشباب وفرّقوا العيل! ذلوا الشعب وفقّروه ! قتلونا وفجّروا مدينتنا.

وأضافت: بدلوا البلد وكل الناس اللي فيه بكم كرسي قعدوا علين ولهلق في ناس بتزقفلن ! ولاقى كلامها منشورها تأييد العديد من متابعيها الذين عبروا عن حزنهم الكبير بهذه الأوضاع.

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ 42 دقيقة

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ ربع ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

10:31 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

08:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها