كارين رزق الله تطلق صرخة "باعوا البلد"





انتقدت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​؛ الطبقة الحاكمة في لبنان والأحوال اللبنانية الصعبة، بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت قائلةً: "باعوا البلد وناسو ! نسفوا احلامنا، سرقوا مصرياتنا ، بكوا كل الامّات وهجروا الشباب وفرّقوا العيل! ذلوا الشعب وفقّروه ! قتلونا وفجّروا مدينتنا.



وأضافت: بدلوا البلد وكل الناس اللي فيه بكم كرسي قعدوا علين ولهلق في ناس بتزقفلن ! ولاقى كلامها منشورها تأييد العديد من متابعيها الذين عبروا عن حزنهم الكبير بهذه الأوضاع.