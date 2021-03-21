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كارين رزق الله تطلق صرخة "باعوا البلد"
الأحد 21/مارس/2021 - 10:57 م
لمياء علي
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انتقدت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله؛ الطبقة الحاكمة في لبنان والأحوال اللبنانية الصعبة، بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت قائلةً: "باعوا البلد وناسو ! نسفوا احلامنا، سرقوا مصرياتنا ، بكوا كل الامّات وهجروا الشباب وفرّقوا العيل! ذلوا الشعب وفقّروه ! قتلونا وفجّروا مدينتنا.
وأضافت: بدلوا البلد وكل الناس اللي فيه بكم كرسي قعدوا علين ولهلق في ناس بتزقفلن ! ولاقى كلامها منشورها تأييد العديد من متابعيها الذين عبروا عن حزنهم الكبير بهذه الأوضاع.
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