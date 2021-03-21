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نصائح مهمة للسائقين لتجنب الحوادث أثناء هبوب الرياح

الأحد 21/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار، التي يشهدها الطقس خلال هذه الأيام، حيث بدأت درجة الحرارة في الارتفاع نهارا لتصل ذروتها غدا الاثنين 22 مارس إلى 40 درجة مئوية في بعد المناطق.

ومن جهتها، حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن الرياح العرضية تشكل خطورة بالغة على أمان وسلامة القيادة؛ خاصة عند عدم مراعاة التغييرات، التي تطرأ على سلوك القيادة.

ووجه خبراء الهيئة الألمانية نصائح للسائقين، بالقيادة في مثل هذه الأجواء بسرعة منخفضة مع إمساك المقود جيدا، وعدم القيام بحركات توجيه شديدة، لعدم انحراف السيارة على نحو مفاجىء عند تغيير اتجاهات تدفق الهواء فجأة.

وكشفت الهيئة أن طاقة الرياح قد تدفع السيارة لتنحرف إلى جوانب الطريق، وهو ما يعتمد مداه على قوة الرياح، وسرعة السيارة أيضا: على سبيل المثال إذا ضربت عاصفة بسرعة 70 كلم/س سيارة بسرعة 100 كلم/س فإن انحرافها قد يصل إلى المتر، وهو ما قد يزيد إلى 4 أمتار عندما تسير السيارة بسرعة 130 كلم/س.

وطالب الخبراء  توخي الحذر مع الموديلات الكبيرة من السيارات والكارافانات والمزودة بصندوق للسقف؛ حيث تزيد تأثيرات الرياح العرضية عليها، ويمكن معرفة اتجاه الرياح من ميل الأشجار على جوانب الطريق، مع العلم أن القيادة على الجسور والأماكن المرتفعة تزيد من خطورة الموقف.
 

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