أحمد موسى يناشد المواطنين بارتداء الكمامة: الموجة الثالثة قادمة (فيديو)

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبا للموجة الثالثة لكورونا.



وقال موسى موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إحنا شايفين الوضع في أوروبا، نتحمل حتى لا نواجه إجراءات صعبة»، معلقا «مش طالبين أكثر من الكمامة».



وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بضرورة الحرص والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى إن مصر تعمل على اللقاحات والتطعيم بشكل مستمر.

