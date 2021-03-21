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الأرصاد تحذر من تقلبات الربيع.. الموجة الحارة تنكسر الأربعاء.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إن فصل الربيع يبدأ اليوم بموجة حارة ولكن على المواطنين الحذر وعدم ارتداء الملابس الصيفية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الربيع عادة ما يشهد التقلبات ويوم الأربعاء ستعود درجات الحرارة للانخفاض ليسود طقس بارد وأحيانا شديد البرودة مع فرص أمطار.
وأكد أن تخفيف الملابس يجب أن يكون بحذر مع متابعة النشرات الجوية مشيرا إلى أن مرضى الجيوب الأنفية يجب أن يتخلوا بالحذر وأن لا يتعرضوا للأتربة المثارة.
وأشار الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية إلى أن الرمال المثارة ستقلل الرؤية ولكنها لن تصل إلى حد العاصفة.

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