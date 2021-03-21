Advertisements

امين تشريعية النواب": قانون الأحوال الشخصية سيخرج من الأزهر وسيحقق استقرار الأسرة المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكد النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية وان اللجنة ستتولى هذا القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن يتولى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اصدار القانون من المؤسسة الدينية للأزهر، موضحًا أن هذا سيكون إضافة قوية للقانون الموجود الآن في البرلمان.

وأضاف " بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البرلمان يعمل للخروج بقانون أحوال شخصية متوازن يحقق الاستقرار للاسرة المصرية، منوهًا أن الرئيس أكد على ضرورة وجود جلسات استماع وحوار مجتمعي للبت في القانون وسماع جميع الأراء، مشددًا أن هذه رسالة طمئنينة للأسرة المصرية.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ عقب ورود القانون من مشيخة الأزهر مباشرة، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بقانون مستقل يحدد فيه سن الزواج، الزواج قبل الـ18 عام غير قانوني، وتوجيهات الرئيس بمنع الزواج قبل السن القانوني، لما يسبب من أزمات ومشاكل نتيجة لعدم أكتمال الفكر، وسيمنع الزواج قبل السن القانوني.

أخبار تهمك

كومان يعلن عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 25 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 7 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

نجم بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض العودة

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

08:50 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها