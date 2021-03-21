عادل حمودة يكشف محطات هامة في تاريخ "تاتشر" السياسي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مارجريت هيلدا تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة انضمت فور دخولها للجامعة إلى حزب المحافظين.



وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر قناة الفجيرة، إلى أن تاتشر صعدت درجات الحزب القيادية حتى انتخبت زعيمة للحزب في 21 فبراير 1975، لتصبح في ذلك الوقت زعيمة المعارضة في البرلمان البريطاني، وظلت على رأس الحزب حتى 8 فبراير حتى 1999.



وأضاف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن "تاتشر" تولت منصب وزير التعليم والعلوم قبل أن تصبح رئيسة للحكومة أول مرة في 4 مايو 1979 وظلت في منصبها حتى 28 نوفمبر 1990.

