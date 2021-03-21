نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها



احتفلت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، بعيد ميلاد ابنتها "هافن"، ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور إلى جانب التورتة.



وكانت برفقه ابنها وابنتها وأرفقت نجيم الصور بتعليق كتبت فيه:" happy birthday my HEAVEN الله يعطيكي ايام حلوة ومستقبل ناجح ويبعد عنك ولاد الحرام.



وأضافت: ويخليلي ياكي وبشكر الله انه الله عطاني ياكن تأعرف احلى شعور بالدني وصير ام الله يخليلي ياكم والله يعطيني الصحة تضلني حدكم واحميكم وشوفكم شباب وصبايا وافتخر فيكم"، وحظيت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تمنوا لإبنتها أطيب التمنيات.