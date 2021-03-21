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ليستر يفوز على مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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حقق فريق ليستر سيتي الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة  3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لنصف النهائي.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 24، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني سجل ليستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق يوري تيليمانس قبل أن يسجل إيهياناتشو الهدف الثاني له الثالث لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 78.

ومن المقرر أن يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي، فيما سوف تكون مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.

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