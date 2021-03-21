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في عيد الأم.. سيرين عبدالنور توجه رسالة من القلب لوالدتها

الأحد 21/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشرت النجمة اللبنانية ​سيرين عبدالنور​، صورة مع والدتها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقتها بتعليق عايدتها فيه قائلةً: "ماما بحبك كتير الله يخليلي ياكي ويخلي امهات العالم بصحة وسلامة جنب ولادهن, الله لا يفرق ام عن ولدها".

يذكر أن سيرين عبد النور احتفلت منذ فترة بعيد ميلاد ابنهما كريستيانو الذي يكمل اليوم الثلاث سنوات بعيداً عن الأعين في جو عائلي بحضور ابنتهما تاليا رحمة.

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