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الكاف يجري تعديلا في حكام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

الأحد 21/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعديلا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة فريق الكرة الاول بالنادي وتونجيث السنغالي المقرر لها يوم ١٠ أبريل المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

فقد قام كاف بتغيير أحد الحكام المساعدين والحكم الرابع المعينين للمباراة، حيث سيكون المالي موديبو سماكي مساعدا أول في اللقاء على أن يكون مواطنه فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا والمالي هارونا كوليبالي حكما رابعا.. بينما يدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

 

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم ٣ أبريل المقبل.

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