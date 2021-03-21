Advertisements
الكاف يجري تعديلا في حكام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي
الأحد 21/مارس/2021 - 10:04 م
رامي بشاي
Advertisements
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعديلا
على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة فريق الكرة الاول بالنادي وتونجيث السنغالي
المقرر لها يوم ١٠ أبريل المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال
أفريقيا.
فقد قام كاف بتغيير أحد الحكام المساعدين
والحكم الرابع المعينين للمباراة، حيث سيكون المالي موديبو سماكي مساعدا أول في اللقاء
على أن يكون مواطنه فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا والمالي هارونا كوليبالي حكما
رابعا.. بينما يدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي ويراقب المباراة الجزائري
عبد الله جويدة.
جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مولودية
الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم ٣ أبريل المقبل.
Advertisements