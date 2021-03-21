تفاصيل المران الأول لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر

أدي منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم تحت قيادة مديره الفني حسام البدري مرانه الاول تحت الأضواء الكاشفة باستاد القاهرة الدولي ضمن استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الافريقية

واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل بدء المران شرح خلالها حسام البدري المدير الفني أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف هذه المرحلة بالتأهل للبطولة.

وحضر المران محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري لكرة القدم.