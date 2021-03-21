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"تليجرام" يطور ميزة الدردشات الصوتية

الأحد 21/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
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يعمل تطبيق (تليجرام) للمحادثات الفورية( Telegram)، عن تعزيز ميزة الدردشات الصوتية عبر المنصة في محاكاة لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse.

وأكد التطبيق أنه من خلال تحديث هذه الميزة، يمكن للمسئولين تسجيل الصوت من الدردشات الصوتية لحفظ المحادثات ونشرها للمتابعين الذين فاتهم الحدث المباشر. 
 
وتم طرح ميزة الدردشات الصوتية في تليجرام في شهر ديسمبر الماضي إلا أن هذا التحديث يوفر الدردشات الصوتية القابلة للتسجيل، وقوائم غنية بالمشاركين، وعناوين الدردشة الصوتية، وطريقة للشخصيات العامة للانضمام إلى الدردشات الصوتية كقنواتهم. 
 
كما عمل التطبيق على توفير الميزة من خلال القنوات Channels بعد أن وفرتها من خلال المجموعات سابقا، مع إمكانية مشاركة عدد غير محدود من المستمعين، بالإضافة إلى إمكانية دعوة المتحدثين والمستمعين من خلال روابط خاصة، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التي تجعل الدردشة الصوتية مشابهة تماما لتطبيق كلوب هاوس.

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