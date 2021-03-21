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بريطانيا تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 5312 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5312، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4296583 حالة.

 

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا تقلبات حيث وصل يوم 17 مارس إلى مستوى 5758 حالة، وفي 18 مارس إلى 6303، وفي 19 مارس 4802، وفي 20 مارس 5587.

 

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 33 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126155 شخصا.

 

وبلغ مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا يوم 17 مارس 141 حالة، وفي 18 مارس 95، وفي 19 مارس 101، وفي 20 مارس 96.

 

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

 

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 27.63 مليون شخص.

 

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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