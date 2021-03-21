Advertisements

وزير التموين: لا زيادة في أسعار السلع خلال رمضان وسنواجه استغلال التجار بقوة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك الكثير من المنافذ للسلع الخدمية والتموينية على مستوى الجمهورية، حيث إن هناك أكثر من 6 آلاف منفذ من مشروع جمعيتي، وهناك 30 آلاف منفذ أخر، كما أن هناك 1300 منفذ من منافذ الجمعيات الاسهلاكية، بالإضافة إلى التعاون مع السلاسل التجارية.

وطمأن "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، المواطنين من استقرار الأسعار، قائلا: "ليس هناك تخوف من أي نقص في السلع الغذائية ولذلك ليس هناك مبرر لاستغلال الفرص وزيادة الأسعار في رمضان"، حيث إن زيادة الأسعار ترتبط دائمًا بالأزمات أو المتوفر من السلع أقل من المطلوب، مشددًا على أن قدرة الدولة التوزيعية والانتاجية تسبب سيطرة على سوق السلع وأسعارها.

وحذر على المصيلحي من الاستغلال مؤكدا أن هناك مواجهة قوية لاستغلال التجار وتوافر السلع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات؛ لافتا إلى ان توفير المحاصيل ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع.

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ 10 دقائق

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

10:31 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

08:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها