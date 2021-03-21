عميد طب إسكندرية يكشف سبب قلق الطلاب من تغيير نظام الدراسة



أكد الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بالإسكندرية، أن نظام التعليمي الطبي في مصر 6 سنوات تدريب داخل الكلية وسنه أمتياز، إلا أن الدولة المصرية رأت بأنه لابد من التماشي مع النظام العالمي والذي يستهدف دراسة 5 سنوات داخل الكلية وسنتين امتياز، موضحًا أنه مع عام 2018 تم إقرار اللائحة الجديدة بالدراسة لـ5 سنوات مع سنتين امتياز.



وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن هذه اللائحة تُطبق على جميع محافظات مصر، مما تسبب في القلق بين الطلاب، موضحًا أن مادة الجراحة في النظام التعليم كانت تُدرس في السنة الثالثة فقط، إلا أنه أصبحت تُدرس في السنة الـ3 والـ4، مشيرًا إلى أن الدراسة لأول سنتين في الكلية ليس بها تغيير، إلا أن التغيير في السنة الثالثة فقط، مما سبب قلق لدى طلاب الفرقة الثالثة.



وأوضح أن السنة الثالثة هي مرحلة أنتقال الطالب بشكل كبير، ليبدأ في الكشف على المرضى، مؤكدًا أنه كان هناك تعامل مع الطلاب لتطمئنتهم، كما أنه كان مقرر إجراء امتحان على ما تم دراسته الفترة الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل هذه الامتحان للتسهيل على الطلاب.