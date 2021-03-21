خالد ميري يكشف تفاصيل إقامة انتخابات نقابة الصحفيين في نادي المعلمين (فيديو)

قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين إن انتخابات النقابة ستقام يوم 2 أبريل وهناك موافقة من نقيب المعلمين لاستضافة الانتخابات في نادي نقابة المعلمين، موجها الشكر لنقيب المعلمين على الاستضافة دون مقابل وهو مكان واسع ويصلح لإقامة الانتخابات.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة المشرفة أعلنت إقامة الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ومندوبين للمرشحين وسيتم تجهيز 32 لجنة انتخابية.



وتابع ميري أن الفرز سيتم أمام المرشحين والمندوبين وكل الإجراءات ستتم امام أعضاء الجمعية العمومية ونحرص على الشفافية في كل المراحل واستجابة لمطالب الأعضاء سيتم الفرز في اللجان الفرعية.



وأضاف: إذا لم تكتمل الجمعية العمومية يوم 2 إبريل لعدم حضور 2400 عضو وهي نسبة ال25% سيتم الدعوة لاجتماع آخر بعد أسبوعين، مشيرا إلى أنه في الحالات الاستثنائية يجوز التأجيل أو نقل المكان وهو ما تم الاستناد عليه في التأجيل ونقل المكان في ظل عدم صلاحية المبنى من حيث التهوية او تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا.

