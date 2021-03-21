وزيرة التضامن: حضور الرئيس احتفالية الأم المثالية يضفي سياسات تصب في مصلحة المرأة

أعربت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها باحتفالية الأم المثالية 2021، مؤكدة أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يضفي عليها عدة سياسات وقرارات تشكل أولويات في كيفية التعامل مع المرأة.



وقالت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "سعداء بسيدات مصر وهذا التكريم بمثابة عيد للمرأة المصرية".



وأضافت "شهدت الاحتفالية تنوع من الحضور وفق المعايير التي تم من خلالها اختيار الأمهات التي يجب أن تعرف الكتابة والقراءة على الأقل ولها دخل إيجابي ويكون لديها ثلاث أولاد كحد أقصى".



وتابعت "كل أم خلال هذه الاحتفالية قامت باستعراض ذكرياتها وحياتها حتى تكون نموذج ملهم لأمهات آخرين وأوصينا هؤلاء الأمهات بكيفية نقل هذه الرسالة ورحلة العطاء لأمهات صغيرات والعمل على تغيير سلوكيات بعض المجتمع".



واستطردت "خلال هذه الاحتفالية استعرضت كل وزارة لعملها المختلف على مدار العامين والإشارة إلى مشروعات وموضوعات منحازة للسيدات وهو ما يمثل انحياز إيجابي لها".



واستكملت حديثها "قانون الأحوال الشخصية يعيد الأذهان إلى قانون الجمعيات الأهلية، والحوار المجتمعي أمر بناء وهذا القانون مهم لكيان الأسرة المصرية".



وأشارت إلى أن مشروع مودة استتبعه بمنظومة من الاستشارات الأسرية من أجل تقليل نسب الطلاق ومواجهة المشاكل التي تتعرض لها الأسرة.