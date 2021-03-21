تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 21/مارس/2021 - 10:28 م
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الزمالك. موعد مباراة الفارس الأبيض ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.
ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحصد النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر للحفاظ على الأمل الأخير للفريق من أجل التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتاج الزمالك للفوز أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.
ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين فقط، بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، فيما يتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.
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