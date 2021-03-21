تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير وعشاق الزمالك. موعد مباراة الفارس الأبيض ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.





ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحصد النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر للحفاظ على الأمل الأخير للفريق من أجل التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتاج الزمالك للفوز أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.





ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين فقط، بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، فيما يتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.







