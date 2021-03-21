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عمرو أديب: "رضا الأم.. سر نجاح أي شخص في الحياة"

الأحد 21/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن سر نجاح أي شخص في الحياة هو رضا الأم، مضيفا: "رضا أمك سر النجاح.. اسعد إمك، واقلب الدنيا واسعدها".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا معملتش حاجة عظيمة في حياتي غير رضا أمي.. أنا نفسي أمي ترجع 10 دقائق عشان أرضيها تاني"، متابعا: "إعمل لأمك كل حاجة واتكل على الله.. فلوس هتيجي، نجاح هيجي".

وتابع، "يا ويله يا سواد ليله اللي يزعل أمه.. مفيش حد ممكن يحبك أكتر من أمك"، لافتا إلى أنه يعتبر كل الأمهات عظيمات، مستطردا: "أنا أمي كانت موظفة في الحكومة بس كنت بشوفها وزيرة".

وعن فترة ثورة 30 يونيو، عقب، "كان كل همي أنها تشوفني كل يوم"، مضيفا: "اذهبوا إلى أمكم.. رضا الأم فوري، ولو هى مش موجودة راضي اللي من ريحتها، أنا معملتش حاجة في حياتي غير إلا أن أمي كانت راضية عني".

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