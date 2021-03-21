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محمد صلاح يصل مصر وينتظم فى معسكر المنتخب

الأحد 21/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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وصل محمد صلاح النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي إلي مصر من أجل الأنتظام فى معسكر منتخب مصر الأول الذي سيواجه كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

وسيننظم محمد صلاح فى معسكر منتخب مصر والتدريبات بداية من الغد الاثنين، عقب إجراء المسحة الطبية.

وتقام مباراة منتخب مصر وكينيا يوم 25 مارس الجاري خارج الأرض ثم مواجهة أمام جزر القمر يوم 29 مارس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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مصر محمد صلاح ليفربول

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