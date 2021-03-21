نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن قائمة أفضل 10 لاعبي وسط في العالم من حيث القيمة السوقية.

وأكد موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص بأسعار اللاعبين في كرة القدم وقيمتهم أن الهولندي فرانكي دي يونج نجم برشلونة الإسباني يتصدر القائمة ، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية 80 مليون يورو.

وأفاد الموقع العالمي بأنه جاء في المركز الثاني 5 لاعبين, هم : الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني والصربي سيرجيج سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي والإسباني ماركوس يورينتي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني والألماني ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونخ الألماني، حيث تبلغ قيمتهم السوقية الحالية 70 مليون يورو.

وألمح الموقع العالمي أنه جاء بعد ذلك 4 لاعبين في المركز الثالث وهم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والإسباني كوكي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني والفرنسي إدواردو كامافينجا نجم ستاد رين الفرنسي، حيث تبلغ قيمتهم السوقية الحالية 60 مليون يورو.