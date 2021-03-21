هيئة كبار العلماء: الأزهر قدم مشروع قانون للأحوال الشخصية ينصف المرأة والرجل (فيديو)

وجه الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جمع العالم العربي والأفريقي على قلب رجل واحد.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "الإسلام يسر الزواج، والرسول قال إن أكثر النساء بركة أقلهم مهورا".



وأكد مهنا أن المغالاة في تجهيز العرائس والمهور أمر منهي عنه شرعا، مضيفا "زوجت بناتي حسب الشرع، واخترت الأدب والأخلاق والرجولة ولم أنظر إلى مال أو جاه".



وحول قانون الأحوال الشخصية قال عضو كبار العلماء إن مشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف مستمد من الكتاب والسنة وليس فيه ضررا على الزوج أو الزوجة أو الأبناء، معلقا «مشروع قانون الأحوال الشخصية متوازن وينصف المرأة والرجل».

