مدير جمعية المحاربين القدماء يشهد عرض "محطة مصر" في قنا

شهد اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، واللواء باسم عزت، مدير جمعية المحاربين القدماء، العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة قنا من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح.

وذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وحازم عمر، نائب محافظ قنا والعميد احمد محمد، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمود ياسين، مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة، وحضور جماهيري كبير من الجمهور وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من انتشار فيروس كرونا.

وقال محافظ قنا إن العرض المسرحي " محطة مصر " يأتي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال ويهدف الى توعية الأطفال بكيفية مواجهة التطرف والإرهاب في قالب فني شعبي وغنائي بسيط مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه العروض الفنية والمسرحية في تشكيل وعى وثقافة النشء بما يسهم في مواجهة العادات والأفكار الخاطئة.

وأكد على أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها معربا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا، كما أبدى إعجابه الكبير بالعرض المسرحي ومستواه المتميز، وقد وجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة الهامة.

كما وجه الشكر والتقدير للبيت الفني للمسرح ولفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة قنا.

وأوضح محمود عبد الوهاب، مدير عام فرع قنا الثقافي، أن العرض المسرحي "محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة وأضاف بان قصر ثقافة قنا نظم السبوع الماضي اثنين من العروض المسرحية، قدمتها فرقة " ولاد البلد " بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها وزارة الثقافة في فبراير الماضي وتستمر حتى يونيو المقبل.

وذكر أن مشاركة العرض المسرحي "محطة مصر" هي المشاركة الأولى لفرقة مسرح القاهرة للعرائس ضمن عروض المواجهة والتجوال، وهي الخطة التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وهي المرة الأولى التي يقدم بها عرض لمسرح القاهرة للعرائس بمحافظة قنا.

