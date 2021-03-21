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رئيس الوزراء اليمني يصل الرياض قادما من عدن

الأحد 21/مارس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مستهل زيارة يجري خلالها عددا من اللقاءات.

 

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اليمنية في بيان إنه "من المقرر أن يطلع عبد الملك، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، خاصة جهود استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض".

 

 

وأضافت أنه سيتم أيضا "بحث الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين الخدمات، إضافة للتباحث مع الأشقاء حول أوجه الدعم الاقتصادي للحكومة".

 

وتعد هذه أول زيارة لرئيس الحكومة اليمنية إلى الرياض منذ وصول حكومته إلى عدن في 30 ديسمبر الماضي.

 

وتأتي زيارة معين عبد الملك إلى الرياض بعد أحداث شهدتها عدن وعدة محافظات جنوبية للتنديد بانعدام الخدمات.

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