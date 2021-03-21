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مايا مرسي : نعيش عصراً ذهبياً وإرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنها كانت سعيدة اليوم في احتفالية المرأة المصرية، معقبة: "لازم ابقى سعيدة، فبعد 72 سنة المرأة تدخل مجلس الدولة والنيابة العامة ده شيء مفرح، فهذا كفاح أجيال لسنوات طويلة، في أجيال كتيرة كان نفسها تدخل في المناصب دي ولم تستطع، اليوم نقف ونحن فرحين، لان بنات مصر مستقبلهم يتم تأمينه بقرارات تاريخية".

وتابعت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد،: "هذا هو العصر الذهبي الذي نعيشه، والارادة السياسية الحقيقية، والتاريخ سيتحدث عن ذلك بعد عشرين او 30 سنة هيبقوا بناتنا فين".

وأضافت: "بالنسبة لقانون منع زواج الصغار، هناك مسودة بالفعل مقدمة من مجلس الوزراء منذ 2018، حيث أنها مرت بقنوات ومراحل عدة بطبيعتها، حتى تستكمل الدراسة المتأنية وهي الان أمام البرلمان، ولذا حث الرئيس البرلمان بضرورة الاسراع بخروج هذا القانون، لان الحكومة أسرعت في اخراج مشروع القانون ودراسته بشكل متأني وأتوقع أن تسهم النائبات في سرعة خروجه ".

وحول مشروع قانون الاحوال الشخصية قالت: " قانون الاحوال الشخصية من أهم القوانين التي تهم الاسرة المصرية، وهناك جملة ذكرها الرئيس هي مهمة جدًا وهو أن هناك أمور يمكن حلها بالقانون، وأمور أخرى لا يمكن حلها إلا بالأخلاق بين المواطنين، في مرحلة ما بعد الانفصال لتربية نشأ صحي وسليم".

ووجهت مرسي رسالة طمأنة لأمهات مصر قائلة: " سنبذل كل ما في وسعنا من أجل طمأنة المرأة المصرية، وجملة الرئيس اليوم هي القول الفصل عندما قال: لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية، لابد أن يكون قانون متوازن يرعى مصالح الاسرة والمرأة المصرية وكافة الاطراف، ولن يقلل من قدر المرأة باي من حال من الاحوال ".

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