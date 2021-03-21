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لميس الحديدي: تعرضت لحرب الشائعات عندما روج الإخوان بأن والدتي ناهد شريف

الأحد 21/مارس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن والدتها كانت تساندها كثيرًا في عهد حكم جماعة الإخوان، معقبة:" أيام تهديدات الاخوان لي بالاغتيالات والتحقيقات، والدتي كانت تساندني باستمرار، ولما كنت بدخل النيابة وقتها مكنتش ببقى عارفة هخرج ولالا، وبعد كل حلقة كان أول تليفون بيجيلي في عهد الاخوان كانت تقلي شاطرة "برافو " أيوه كده بنت " أبوكي".

وكشفت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامجه "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، أنها تعرضت لتجربة مرض وساندتها والدتها فيها بقوة قائلة: "تعرضت لتجربة مرض يمكن في يوم من الايام يكون عندي الشجاعه أتكلم عنها، لكن أمي في تلك المحنة لم ارها يومًا تبكي أو منهارة، وبعد عبوري المحنة قالت لي والدتي أنها كانت تبكي منفردة وكانت بتدعي إن ربنا بينجي، وأنا متأكدة أن ربنا نجاني بدعائها".

وتابعت: "أمي أيضًا تعرضت لحرب الشائعات عندما روج الاخوان أن والدتي هي الفنانة ناهد شريف، وإحنا اسرة محافظة جدًا والمشكلة أن ناهد شريف مش أمي، وكانت أمي تقلي إطلعي إنفي وكنت برفض ده".

وكشفت الحديدي واقعة مع الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة: "من كتر شائعات أني بنت ناهد شريف كانت رجاء الجداوي بتقابل أمي في عزوات كثيرة فتمازحها قائلة: إزيك يامدام ناهد ؟ الفكرة من الي بقوله أن حب الام قوة وليس ضعفًا".

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